5 coisas que vão marcar o dia

Nesta sexta-feira será conhecida a execução orçamental até novembro, depois de um mês em que se observou um excedente de quase mil milhões de euros. Serão também divulgados dados internacionais, como as reservas de petróleo norte-americanas e o boletim económico do Banco Central Europeu. O dia será também marcado pelo lançamento do concurso para a concessão da rede de postos de carregamento da Mobi.e.

DGO revela a execução orçamental

A Direção-Geral do Orçamento divulga a síntese de execução orçamental até ao mês de novembro. O Orçamento do Estado registou um excedente de 998 milhões de euros nos primeiros dez meses do ano, depois de até setembro ter observado um excedente de 2.542 milhões de euros. Face ao ano anterior melhorou 726 milhões de euros.

Arranca concurso para concessão da rede de postos de carregamento elétrico

É lançado esta sexta-feira o concurso de concessão da rede de postos de carregamento da Mobi.e, que serve para carregar os veículos elétricos. No total, são 600 os postos de carregamento que vão passar da esfera pública para a privada. O lançamento vai contar com a presença do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e do secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro.

Greves dos trabalhadores nos aeroportos e nos registos

Tem esta sexta-feira início a greve de três dias dos trabalhadores da Portway nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal. Esta paralisação, que ocorre até às 24h00 do dia 29 de dezembro, foi decretada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil e é em protesto pela defesa dos seus direitos e aumentos salariais. Prossegue também a greve de trabalhadores dos Registos, contra um decreto-lei, aprovado pelo Governo e já promulgado, que o sindicato do setor diz criar assimetrias salariais.

Novos números do mercado petrolífero

O departamento de energia dos Estados Unidos (EIA) vai publicar o relatório semanal das reservas petrolíferas do país. Têm sido reportadas quedas acima do esperado nos “stocks” norte-americanos desta matéria-prima, o que impulsionou a subida dos preços do petróleo.

BCE divulga boletim económico

O Banco Central Europeu dá a conhecer esta sexta-feira o boletim económico, que mostra a evolução económica e monetária, bem como uma apreciação global com projeções macroeconómicas. No último boletim, o banco deu conta de um “prolongamento do fraco crescimento da Zona Euro, a persistência de riscos significativos de queda e pressões de inflação moderadas”.