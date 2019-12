Revista de imprensa internacional

No último dia do ano e a marcar a atualidade internacional está a fuga do antigo presidente da Renault-Nissan para o Líbano. Carlos Ghosn diz que se libertou “da injustiça e da perseguição política” do Japão. E como promessa dada é promessa honrada, Boris Johnson vai cumprir uma das suas promessas eleitorais e aumentar o salário mínimo nacional britânico já no próximo ano. A JBL apresentou uns headphones que carregam através da luz solar e luz artificial. A fabricante norte-americana deverá apresentar as primeiras unidades em outubro de 2020.

The Guardian

Ex-Presidente da Renault-Nissan fugiu para o Líbano. Diz que se libertou da injustiça no Japão

O antigo presidente da Renault-Nissan, que estava em prisão domiciliária no Japão e a aguardar julgamento por, entre outros crimes, evasão fiscal, fugiu para o Líbano. “Estou no Líbano. Deixei de ser refém de um sistema judicial japonês parcial onde prevalece a presunção de culpa”, afirmou Carlos Ghosn, em comunicado, acrescentando que não fugiu à justiça, mas que se libertou “da injustiça e da perseguição política” do Japão.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

El Economista

Espanha é o país da União Europeia que menos cobra nas autoestradas

De acordo com os dados do Ministério das Finanças espanhol e da Seopan, a associação de empresas construtoras e concessionárias de infraestruturas, apenas 15,9% da rede de grandes estradas em Espanha têm portagens, comparativamente com 79% de França, 86% em Itália ou a totalidade das autoestradas portuguesas, alemãs e dos restantes países comunitários. Deste modo, de acordo com o El Economista, 73% da rede livre europeia localiza-se em Espanha.

Leia a notícia completa no El Economista (acesso condicionado, conteúdo em espanhol).

Financial Times

Sanções norte-americanas? Huawei vende mais

Este ano, as receitas da Huawei cresceram 18% para 122 mil milhões de dólares (108,929 mil milhões de euros), apesar do intenso esforço da administração norte-americana para enfraquecer o negócio da gigante tecnológica. O anúncio foi feito pelo presidente da empresa, Eric Xu, na mensagem de Ano Novo da empresa chinesa. Apesar do aumento das vendas, este ficou aquém do crescimento de 19,5% atingido no ano passado.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Governo britânico vai aumentar salário mínimo nacional em 2020

No próximo ano, o Governo britânico vai aumentar os salários dos trabalhadores que recebem menos, por forma a cumprir a promessa feita por Boris Johnson no manifesto eleitoral. O responsável pelo Tesouro, Sajid Javid, disse, em comunicado, que o salário mínimo nacional vai aumentar 6,2% a partir de dia 1 de abril. A medida faz parte de uma recomendação da comissão independente de baixos salários.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

El Mundo

JBL apresenta headphones que carregam através da luz solar

A JBL lançou uma campanha no Indiegogo para financiar o produto JBL Reflect Eternal. São uns auriculares que podem ser carregados através da luz solar e da luz artificial. Se o utilizador passar por dia cerca de uma hora e meia ao ar livre consegue ter uma capacidade de aproximadamente 68 horas de reprodução. A empresa já tem um protótipo e o objetivo é enviar as primeiras unidades em outubro de 2020. É possível adquirir o JBL Reflect Eternal na página da campanha pelo preço de 89 euros, consideravelmente inferior aos 148 que vai custar quando chegar ao mercado.

Leia a notícia completa no El Mundo (acesso livre, conteúdo em espanhol).