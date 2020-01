No meio dos tubarões: CEO da DefinedCrowd fala no CES

A portuguesa Daniela Braga, cofundadora e CEO da startup de inteligência artificial DefinedCrowd, vai estar na próxima segunda-feira ao lado de Mike Fasulo, presidente e COO da Sony Electronics, e de Daymont John, CEO do The Shark Group e autor, num painel de discussão durante o CES — que decorre entre 7 e 10 de janeiro, em Las Vegas –, e que terá lugar no booth que a Sony tem no evento.

O debate decorre imediatamente depois da conferência de imprensa que a empresa dá, durante a conferência tecnológica. Na conversa e, de acordo com a informação comunicada pela DefinedCrowd, Daniela Braga discutirá temas relacionados com o papel da diversidade na inovação e no negócio, e também com tendências emergentes no consumo da eletrónica.

“O CES é um evento-chave no calendário anual do setor tecnológico. A crescente presença da inteligência artificial no evento é um claro indicador de que ela está aqui para ficar. Procuramos saber como é que ela está a ter impacto em cada aspeto da interação com os consumidores, e para ter uma ideia do que o futuro será”, diz Daniela Braga, citada em comunicado.

A DefinedCrowd foi uma das primeiras empresas a integrar o portefólio do Sony Innovation Fund e, desde o primeiro investimento da Sony, a startup cresceu, sobretudo nos campos das tecnologias da linguagem. Em 2018, Daniela Braga foi distinguida com o Prémio Empreendedor João Vasconcelos e considerada, pela Forbes Portugal, como uma das 20 mulheres mais poderosas do país. Também a DefinedCrowd foi considerada na lista da Forbes das 50 empresas mais prometedoras a trabalhar em inteligência artificial em 2019. E entrevista à revista Pessoas, em novembro do ano passado, a portuguesa disse acreditar que a inteligência artificial não vem tirar empregos às pessoas mas antes criar-lhes novas oportunidades de desenvolverem os talentos.

O evento conta com transmissão em direto aqui, que arranca às 17h00 em Las Vegas (de madrugada, em Portugal).