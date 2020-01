Hoje nas notícias: magistrados, estudos e Natal

Num dia em que as capas dos jornais estão dominadas pelo funeral do general iraniano Qasem Soleimani, os gastos do Estado e dos portugueses são o destaque no panorama nacional. Por um lado, o Público noticia que a fatura dos aumentos dos magistrados deverá ser de pelo menos 11 milhões de euros. Já o Correio da Manhã dá conta que os gastos do Governo com estudos e pareceres será de quase 120 milhões de euros. Por outro lado, os portugueses gastaram 500 milhões nas compras, durante o período de Natal. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Aumentos dos magistrados custam pelo menos 11 milhões ao Estado



Independentemente da categoria profissional e da experiência, todos os juízes e procuradores serão aumentados no subsídio de compensação, que vai passar para 875 euros mensais , pagos 14 vezes por ano, ao invés de 775 euros, 12 vezes por ano, como atualmente. Estes 100 euros de diferença e os dois meses extra significam, pelo menos, 11 milhões de euros no aumento da despesa do Estado, uma vez que abrange mais de 3.000 magistrados existentes no país.

Governo gasta 119 milhões de euros em estudos e pareceres

O Governo estima gastos superiores a 119 milhões de euros em 2020 com estudos, pareceres, projetos e consultadoria de escritórios de advogados e outros especialistas. Este valor compara com os 97,5 milhões de euros orçamentados para 2019, traduzindo-se num aumento da despesa em 22%, acima da taxa de inflação prevista.

Portugueses gastam mais 500 milhões em compras no Natal

A época natalícia foi sinónima de muitas compras no ano que passou. Os portugueses gastaram mais 500 milhões de euros, sendo que os produtos com maior procura foram os típicos presentes de Natal. Jogos e brinquedos, perfumaria, cosmética e objetos para o lar foram o que mais frequentemente se encontrava no saco dos portugueses. Durante o mês de dezembro, com todas estas compras, bateram-se todos os recordes de utilização do Multibanco.

Licença obrigatória do pai só sobe com novo Orçamento

O aumento da licença obrigatória do pai de 15 para 20 dias úteis, aprovada em março do ano passado, só vai entrar em vigor com o novo Orçamento, sendo que até lá é facultativa a hipótese de uma licença mais longa. Para além deste aumento, irá também entrar em vigor a sua contrapartida, uma redução da licença facultativa de dez para cinco dias úteis, totalizando os 25 dias.

Proteção de Dados chumba pedidos da PSP para videovigilância com inteligência artificial

Os pedidos da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Leiria e Portimão para instalar sistemas de videovigilância com inteligência artificial foram rejeitados pela Comissão Nacional Nacional de Proteção de Dados. A PSP destes municípios queria câmaras de vídeo com a capacidade de procurar pessoas por características físicas, sexo, cores das roupas ou do cabelo.

