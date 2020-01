A tensão entre Estados Unidos e Irão continua a marcar as negociações nas bolsas mundiais. Apesar de a Europa já mostrar sinais de recuperação, Wall Street fechou a sessão com perdas. Nem as petrolíferas — que estiveram do lado dos vencedores com os receios dos últimos dias — resistiram às perdas.

“Há uma série de notícias na frente política que os mercados estão a tentar perceber. A reação automática é de alguma volatilidade e reapreciação dos riscos“, afirmou Jack Janasiewicz, estratega e gestor de portefólio no grupo Natixis, em Boston, em declarações à Reuters.

O índice industrial Dow Jones perdeu 0,42% para 28.583.34 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 cedeu 0,28% para 3.237,15 pontos e o tecnológico Nasdaq deslizou 0,03% para 9.068,58 pontos.

O sentimento tem sido negativo desde a semana quando os Estados Unidos ordenaram um ataque com um drone, que matou o general iraniano Qassem Soleimani. A decisão tomada diretamente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gerou forte revolta do Irão, cujo líder supremo prometeu vingança.

A incerteza sobre a relação entre os dois países levou os três índices a abandonarem os máximos históricos em que negociavam. A exceção eram as ações do setor do petróleo — que subiam em linha com a valorização da matéria-prima –, mas esta sessão já foi de correção para o crude WTI e, consequentemente, para as ações da Exxon Mobil e da Chevron, que caíram 0,82% e 1,28%, respetivamente.