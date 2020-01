Build Brighter Futures cria “maior talent hunt” em Portugal

O Build Brighter Futures (BBF), um evento dedicado à educação para quem ainda está a aprender, para quem ensina e para quem investiga, vai reunir especialistas em Lisboa para falar sobre as competências no mundo digital. Este é o momento para construir competências do mundo digital, explorar ferramentas que potenciam novas formas de ensino e criar pontes entre profissionais e estudantes.

O BBF vai acolher debates, workshops e showcases, sobre o futuro do trabalho no mundo digital, reskilling e upskilling, novas formas de trabalhar, de pensar e de ensinar, e até sobre o LinkedIn. Ao longo do dia, os encontros serão divididos em vários temas, sempre a pensar na construção de visão, competência. O evento é organizado pela Ativar Portugal, um projeto da Microsoft Portugal para estimular a inovação, melhorar as competências digitais e gerar novas oportunidades de negócio através da transformação digital nas organizações.

Entre os convidados estão o dean da Nova SBE, Daniel Traça, Rita Patrício, country transformation lead na Microsoft, Pedro Caramez, especialista em estratégia do LinkedIn, Inês Veloso, diretora de marketing da Randstad e Gonçalo Gaiolas, vice-presidente da OutSystems, entre outros.

O BBF pretende criar pontes entre estudantes e profissionais, por isso quer promover o “maior talent hunt de Portugal” com job pitch challenge. Neste desafio, 12 estudantes ou profissionais à procura do um novo desafio, serão escolhidos para ter uma entrevista com o CEO ou o top manager de uma empresa à escolha, dentro de um Mini. O prémio? Acompanhar o CEO durante um dia. No BBF também há espaço para as startups, com o NOS Startup World, uma oportunidade para conectar empreendedores, aceleradores e investidores.

O encontro está marcado para 30 de janeiro, no Pavilhão Carlos Lopes. A entrada é gratuita mas é preciso fazer um registo prévio no site oficial.