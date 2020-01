Hoje nas notícias: IUC, combustíveis e táxis fluviais

Num dia em que os jornais digitais estão dominados pelo ataque com mísseis iranianos a duas bases norte-americanas no Iraque e as edições em papel pela eleição de Pedro Sánchez como presidente do Governo espanhol é ainda possível ler que houve uma subida nos benefícios fiscais para os combustíveis fósseis no ano passado. Para além disso, noticia-se que os contribuintes é que vão ter de pedir a devolução do Imposto Único de Circulação que foi cobrado a mais. Em destaque estão também os táxis fluviais, que poderão começar a navegar pelo rio Tejo neste verão. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Contribuintes têm de pedir devolução do IUC cobrado a mais

Não será a Autoridade Tributária a avançar para litigar com os contribuintes afetados pelo Imposto Único de Circulação (IUC) que foi cobrado a mais sobre veículos importados, antes de julho de 2007. O Governo decidiu que será responsabilidade do contribuinte ter iniciativa de proceder à reclamação, uma decisão que tem como base a jurisprudência “firmada e reiterada” pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.

Benefícios fiscais para combustíveis fósseis dispararam em 2019

Os benefícios fiscais ligados ao uso de combustíveis fósseis custaram, no ano passado, 521,5 milhões de euros, o que foi uma subida acentuada face às previsões, de 436 milhões, e aos anos anteriores. A despesa fiscal em sede de Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) disparou 23,5%, de acordo com a estimativa da proposta de Orçamento do Estado.

Táxis fluviais vão ligar Lisboa à Margem Sul já no verão

O projeto Rede Cais do Tejo, cujo protocolo será assinado esta quarta-feira, prevê a recuperação de postos de acostagem dos dois lados do rio Tejo por parte da associação de turismo da região e a utilização dos terminais fluviais da Transtejo/Soflusa. Isto irá permitir ter táxis fluviais no rio, que deverão estar disponíveis a partir deste verão. Este projeto abre também a porta a serviços como o Uber Boat, para transportar passageiros.

Mais de mil condutores arriscam ficar sem carta

São vários os condutores que poderão ver a carta retirada. O número de condutores que perdeu todos os pontos triplicou de um ano para o outro, para totalizar os 1.400. O castigo para quem fica sem pontos inclui dois anos de inibição, obriga a fazer formação e a repetir o exame.

Arguidos querem dados de ação encoberta da PJ no caso Tancos

A fase de instrução do processo de Tancos arranca esta quarta-feira, e dois dos principais arguidos querem dados sobre a alegada ação encoberta da Polícia Judiciária (PJ). Os arguidos, que põem em causa a investigação da PJ e apontam ilegalidades, querem que os autos da ação em que foi vigiado um dos arguidos sejam juntos a processo.

