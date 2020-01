“Um país não se constrói apenas com um discurso”. E, na perspetiva de Luís Reis, autor do livro “Da Troika à Geringonça”, atualmente “vivemos num país influenciado predominantemente por um discurso politicamente correto que está ligado à esquerda”. O “discurso deve ser alternativo”, diz o atual mandatário da candidatura de Montenegro à liderança do PSD, defendendo, nesse sentido, uma “oposição forte” que faça o seu papel de escrutínio.

Perante uma sala praticamente cheia, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, Luís Reis confessou ter “algum desalento com o rumo, do ponto de vista económico, que o país tem seguido”. Com o “Da Troika à Geringonça”, livro que conjuga a observação da realidade económica e política portuguesa, de 2011 a 2019, à luz de um pensamento político e económico liberal, o autor procura “apresentar sugestões, ideias, factos e alternativas para aquilo que se tem feito do ponto de vista político”.

Estas crónicas que confrontam os Governos de Pedro Passos Coelho e de António Costa, são compostas por “referências aos grandes ativismos na nossa economia, referências concretas a rankings internacionais que nos posicionam e que mostram que áreas devemos atacar para fazer a nossa economia evoluir e crescer mais depressa, assim como propostas concretas no domínio dos impostos, no domino da estabilidade fiscal (…) são apresentadas ideias concretas para o país“, explica ao ECO à margem da sessão.

"[Luís Reis confessa] algum desalento com o rumo, do ponto de vista económico, que o país tem seguido.” Luís Reis Autor do livro Da Troika à Geringonça

Foi o “gosto pelo debate e conflitos de ideias” que levaram o autor a produzir esta obra. Mas também “o desalento e desilusão na fase da Troika perante aquilo que foi feito no Governo de Passos Coelho”, seguido do “desalento perante o enorme retrocesso nos últimos quatro anos” e o “desconforto e inconformismo perante o discurso publicamente incorreto da esquerda” política.

Luís Reis é atualmente CEO da Sonae Financial Services, CEO da Sonaegest, CEO da Sonae Fashion e vice-presidente da MDS (Seguros), e ainda presidente do conselho geral e de supervisão da Porto Business School. Assume-se “como um liberal do século XX” pois considera que “hoje o liberalismo está mais no território da social-democracia”.

Para Luís Reis “ser político é um ato de coragem, nobreza e de serviço à causa pública que merece ser reconhecido, elogiado e apreciado”. E foi o ex-primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro, quem mais inspirou Luís Reis na conceção deste livro. “Francisco Sá Carneiro é, para mim, o primeiro grande liberal em Portugal que conseguiu ser um liberal moderno, seja na igualdade na oportunidades, na importância do estado e de uma regulação forte”, refere.

O autor do livro “Da Troika à Geringonça” — atual mandatário nacional da candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD — considera que “o liberalismo na social-democracia é um liberalismo em que o capitalismo, a livre economia do mercado, é regulada por um Estado que intervém quando tem que intervir, mas não intervém demasiado para não coartar a liberdade individual”.