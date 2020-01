A discussão do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) arrancou, esta quinta-feira, na Assembleia da República. António Costa chegou ao debate na generalidade do primeiro Orçamento da legislatura já com os apoios suficientes para o ver passar, tendo já a garantia da abstenção do Bloco de Esquerda, PCP, Verdes e também do PAN na votação desta sexta-feira.

Apesar dessa garantia, António Costa defendeu a “sua dama” no discurso inaugural do debate. Este teve uma duração de 31 minutos, com Costa a centrar a sua declaração sobretudo na necessidade de promover o investimento, mas também o crescimento e a melhoria dos rendimentos.

A palavra “investimento” foi aquela a que o primeiro-ministro mais se socorreu: foi utilizada por 19 vezes no seu discurso. António Costa destacou desde logo entre as principais virtudes do OE2020 a promoção do investimento, tanto público como privado, visando entre outras a melhoria dos rendimentos. Esta última foi, aliás, outra das palavras a que mais socorreu: usou-a 10 vezes no seu discurso, o mesmo número de vezes que utilizou a palavra “crescimento”.

Duas frases do discurso resumem as palavras em que mais apostou. “Não há crescimento sustentado sem investimento. E os benefícios desse crescimento, conseguidos com o esforço de todos, têm de ser partilhados com todos”, disse o primeiro-ministro. “Por isso, é imperativo prosseguir a melhoria dos rendimentos, promovendo a justiça social e reduzindo as desigualdades”, acrescentou.

Leia aqui, na íntegra, a intervenção inicial de António Costa na abertura do debate da proposta de Orçamento do Estado para 2020: