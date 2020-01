O Governo inicia na segunda-feira “oficinas de participação” com os trabalhadores do Estado para definir a Estratégia de Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública.

A primeira “oficina” arranca na segunda-feira com a presença da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e da secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca.

“O objetivo é construir a Estratégia de Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública para o período 2020-2023, com o contributo fundamental de dirigentes e trabalhadores de toda a administração central”, refere a tutela em comunicado.

Para tal, continua, vão ser promovidas oficinas com todas as áreas de Governo, até ao final deste mês.

Segundo o comunicado, este conjunto de sessões será realizado pela Equipa de Inovação do INA, no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP), e visa recolher contributos dos trabalhadores públicos em torno de quatro eixos transformadores: investir nas pessoas, desenvolver a gestão, explorar a tecnologia e reforçar a participação.

“Serão ainda realizadas iniciativas de participação com representantes da academia, empresas e terceiro setor, o que permitirá recolher dados relevantes para identificar áreas de melhoria em toda a administração pública”, acrescenta.