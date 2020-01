A poucas horas da primeira votação do Orçamento do Estado para 2020 e com a viabilização garantida pela abstenção das bancadas mais à esquerda, o Presidente da República sublinha que, se a aprovação se concretizar, fica assente que “de facto não havia razão para preocupação quanto à passagem na generalidade”.

“Sempre disse, e mantenho, que não me preocupava a aprovação do Orçamento”, salientou Marcelo Rebelo de Sousa, esta sexta-feira, em declarações aos jornalistas transmitidas pela RTP 3. Ainda assim, mantém o cenário em aberto para as próximas fases. “Vamos esperar pela votação final global”, apontou.

Já quando questionado pelo anúncio dos deputados do PSD Madeira, que se vão abster na votação, o Presidente não quis comentar. Marcelo apontou que vai aguardar para ver qual é o líder eleito do partido, cujas diretas se realizam neste fim de semana, sendo que, “até lá, a decisão é obviamente das bases partidárias”.

Para além dos deputados do PSD Madeira, também o BE, o PCP, os Verdes e o PAN se vão abster na votação na generalidade do OE2020. Por outro lado, o PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega vão votar contra. Apenas a deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira, não revelou antes da votação qual seria o sentido de voto do partido, garantindo apenas que não vão votar contra.

(Notícia atualizada às 14h05)