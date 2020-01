A bolsa nacional arrancou a última sessão da semana em terreno positivo, ao fim de quatro sessões consecutivas de perdas, numa altura em que os mercados estavam a ser penalizados pelas tensões de um conflito no Médio Oriente. A maioria das cotadas nacionais está a valorizar, enquanto o BCP e a EDP Renováveis estão a travar subidas mais acentuadas do índice. Na Europa também se assiste a uma recuperação das bolsas.

O PSI-20 está a valorizar 0,19% para 5.239,58 pontos. Este desempenho do índice está a ser impulsionado pelos títulos da Galp Energia, que sobem 0,62% para 15,495 euros, numa altura em que o preço do barril de petróleo está em queda nos mercados internacionais: o Brent cai 0,02% para 65,36 dólares, enquanto o WTI desvaloriza 0,13% para 59,48 dólares.

Ainda nas subidas, destaque para as ações da EDP, que somam 0,31% para 3,825 euros, enquanto a REN avança 0,37% para 2,695 euros. Nos pesos pesados, a Jerónimo Martins cresce 0,3% para 15,055 euros.

A impedir uma subida mais expressiva do principal índice bolsista nacional estão as ações do BCP, que caem 0,54% para 0,2034 euros, e da EDP Renováveis, que desvalorizam 0,2% para 10,14 euros. Destaque ainda para os CTT que perdem 0,53% para 3,36 euros.

Na Europa, as bolsas também já estão a mostrar sinais de recuperação: o italiano FTSE valoriza 0,41%, enquanto o espanhol Ibex-35 soma 0,43%. Isto porque as tensões oriundas do Médio Oriente começam a dissipar-se.