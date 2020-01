Piloto português Paulo Gonçalves morre no Dakar

O piloto português Paulo Gonçalves morreu durante a sétima etapa do Rali Dakar, em que participava em moto. A informação foi avançada pela organização da prova.

Segundo a organização, Paulo Gonçalves, de 40 anos, morreu após uma queda ao quilómetro 276 da etapa deste domingo.

Os organizadores receberam um alerta às 10h08 e ordenaram o envio de um helicóptero médico que chegou junto do piloto português às 10h16. Os médicos encontraram Paulo Gonçalves inconsciente após sofrer uma paragem cardíaca.

A equipa médica realizou manobras de reanimação no local e depois Paulo Gonçalves foi transportado de helicóptero para o hospital Layla, onde foi declarado morto.

Paulo Gonçalves era um piloto experiente em provas do Dakar, sendo esta 13.ª participação na mítica competição. Estreou-se em 2006 e terminou quatro vezes no top 10. Foi vice-campeão por uma vez, em 2015. Paulo Gonçalves estava em 46.º lugar da geral após a etapa 6 do Dakar 2020, que se realiza na Arábia Saudita.

“Toda a caravana de Dakar gostaria de estender suas sinceras condolências a seus amigos e familiares”, diz a organização.

(Notícia atualizada às 9h59)