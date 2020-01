Espanhóis da HIP compram The Lake SPA Resort à Oxy Capital

Os espanhóis da Hotel Investment Partners (HIP) anunciaram a sua entrada no mercado português com a aquisição do Hotel The Lake Spa Resort à Oxy Capital. A unidade hoteleira de cinco estrelas localizada em Vilamoura, que era até agora gerida pelo operador Blue & Green, irá agora ser remodelada.

“Na linha do seu modelo de negócio, a HIP irá investir na transformação do hotel, que dispõe de um lago artificial, três restaurantes e dois bares. Na sequência do investimento, a HIP irá alterar a marca e o operador do hotel, decisões que estão ainda por definir dentro do ecossistema de parcerias da empresa”, explica a HIP, em comunicado.

A operação ocorre alguns meses após o início da expansão internacional da HIP — detida pela Blackstone — com a compra de cinco hotéis na Grécia em setembro do ano passado. O grupo espanhol é um dos principais investidores do sul da Europa em hotéis de férias, contando com um portfólio de 63 hotéis, na sua maioria de quatro e cinco estrelas, num total de 18.728 quartos, localizados nos principais destinos turísticos da região.

“Portugal sempre esteve entre os nossos mercados-alvo, dado o seu clima, gastronomia, infraestruturas, cultura e paisagem. Este fatores fazem de Portugal um dos melhores destinos de férias da Europa”, disse Alejandro Hernández Puértolas, CEO da HIP, relativamente à entrada em território nacional.

Sobre o negócio em concreto, Alejandro Hernández Puértolas destaca o Algarve como sendo “um ambiente privilegiado pela sua conectividade e pela longa duração da época alta, que chega a durar doze meses por ano”, mas também pelo seu “posicionamento médio/alto perfeito para a introdução de marcas internacionais de prestígio”.

“Para nós, é um destino muito especial e temos certeza de que nosso modelo de negócios funcionará tão bem quanto funciona em Espanha”, acrescentou Hernández Puértolas. A operação de aquisição do Hotel The Lake SPA Resort, que conta com 192 quartos, ainda está pendente da aprovação pelas autoridades portuguesas da concorrência.