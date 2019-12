O Pestana Delfim Beach & Golf Hotel, em Alvor, foi vendido ao fundo de pensões do BPI por cerca de 35 milhões de euros. O empreendimento com mais de 300 quartos pertencia a um fundo da empresa de gestão de créditos Finsolutia, apurou o ECO. Esta é considerada uma das maiores transações hoteleiras a nível nacional.

Localizado a cinco minutos a pé da praia do Alvor, o hotel passa agora a ser propriedade de um fundo de pensões, adiantou esta quarta-feira a Worx, que representou o comprador, mas o ECO apurou que se trata de um fundo do BPI. Esta operação contraria “um pouco a tendência que se tem registado ultimamente neste setor”, diz a consultora, dado que a maioria dos hotéis tem passado para a mão de investidores internacionais.

Fechada por cerca de 35 milhões de euros, esta foi a maior operação em investimentos de hotelaria no Algarve registada no quarto trimestre de

2019 e uma das maiores a nível nacional, o que demonstra a efervescência do mercado de hotelaria, em particular na zona do Algarve, refere a Worx.

A unidade hoteleira tem 240 quartos duplos, 59 quartos familiares e 13 suítes, um restaurante, dois bares, cinco salas de reuniões e um salão de eventos. O Grupo Pestana está no imóvel como arrendatário e, depois desta operação, assim vai continuar.