A companhia aérea portuguesa Hi Fly está à procura de candidatos à posição de tripulantes de cabine. Para isso, a companhia organiza, a 16 de janeiro, um open day no Porto.

Para concorrer, os interessados devem ter mais de 21 anos, altura superior a 1,60 metros (no caso das mulheres) e a 1,70 metros (no caso dos homens), ser fluentes em inglês e ter o 12.º ano concluído. Serem não fumadores e terem disponibilidade para viajar durante longos períodos de tempo são fatores valorizados no processo de seleção.

Os interessados deverão submeter a candidatura aqui, entregando também o currículo acompanhado de uma fotografia de rosto e outra de corpo inteiro. Os que já têm experiência deverão enviar também o certificado de tripulante de cabine e o relatório médico. As inscrições devem ser feitas até 14 de janeiro, terça-feira.