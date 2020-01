O ministro das Infraestruturas e da Habitação defendeu o avanço das obras de expansão do aeroporto de Lisboa, afirmando que o Governo não tem “o direito de continuar a adiar o desenvolvimento do país” e que esse atraso no processo faz o Estado perder “centenas de milhões de euros todos os dias”.

“A expansão do aeroporto de Lisboa é determinante e crítica para que possamos viver melhor. Estamos a perder centenas de milhões de euros todos os dias porque o aeroporto de Lisboa não consegue receber mais voos“, começou por dizer Pedro Nuno Santos esta segunda-feira, durante uma audição no Parlamento no âmbito do Orçamento do Estado para 2020.

“Não temos o direito de continuar a adiar o desenvolvimento do país. Todos os investimentos em infraestruturas têm impacto ambiental. Não temos tempo e o direito de continuar a estudar localizações — já lá vão 17 nos últimos 50 anos — e estamos mais convencidos que esta é a melhor opção”, afirmou.

(Notícia em atualização)