O PCP quer ver os escalões do IRS atualizados em linha com a inflação prevista para 2020 (1%) e não com a inflação registada no último ano (0,3%), como defende o Governo. Esta medida faz parte do pacote de propostas de alteração ao Orçamento do Estado apresentado, esta segunda-feira, pelos comunistas, no qual também está incluída a criação de um oitavo escalão de IRS e o agravamento das taxas para os degraus superiores dessa tabela, superando a fasquia dos 50%.

“Na proposta de Orçamento para 2020, o Governo propõe retomar a atualização dos escalões, mas utiliza a taxa de 0,3%, que é a taxa de inflação de 2019 e não a taxa de inflação esperada para 2020 – ano sobre o qual os escalões de IRS irão incidir. O PCP considera que se deve atualizar anualmente os limites dos escalões à taxa de inflação esperada no ano a que se reportam os rendimentos a tributar”, lê-se no documento entregue no Parlamento.

Neste sentido, o “PCP apresenta esta proposta de alteração, utilizando a taxa de inflação prevista para 2020 segundo as projeções económicas do próprio OE 2020 (1%)“, salienta o partido de Jerónimo de Sousa, na proposta de alteração.

Atualmente, o escalão mais baixo da tabela de IRS diz respeito a rendimentos até 7.091 euros. O Governo quer puxar esse limite para 7.112 euros, mas o PCP defende que esse patamar suba para 7.162 euros. Já o sétimo degrau da tabela em causa diz hoje respeito aos rendimentos superiores a 80.640 euros. O Governo quer que essa linha passe a estar fixada nos 80.882 euros e o PCP defende os 81.446 euros.

Além disso, os comunistas voltam a colocar em cima da mesa uma das propostas de alteração que tinham apresentado em relação ao Orçamento do Estado para 2019: a criação de um novo escalão de IRS para os mais ricos.

“O PCP propõe a transformação da taxa adicional de solidariedade no oitavo escalão, revogando, consequentemente o artigo 68.º-A do Código do IRS e, desta forma, consolidando a estrutura de 8 escalões, a qual, na opinião do PCP, deverá evoluir no futuro para a reposição dos dez escalões, garantindo uma maior progressividade deste imposto”, explica-se no documento em questão.

De acordo com a proposta apresentada pelo PCP, os rendimentos acima dos 250.000 euros passariam ocupar um escalão inteiramente novo, ao qual corresponderia uma taxa normal de 53%. Atualmente, esses rendimentos encaixam-se no sétimo escalão da tabela (relativo a rendimentos coletáveis superiores a 80.640 euros), ao qual corresponde uma taxa normal de 48%.

