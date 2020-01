Grupo EDP em máximos puxa pela bolsa de Lisboa

A bolsa nacional encerrou em alta pelo quarto dia consecutivo, com o PSI-20 a liderar os ganhos na Europa suportado pelos títulos do universo EDP. A EDP Renováveis encerrou num novo recorde histórico, enquanto a casa-mãe EDP firmou um novo máximo de 2008.

O PSI-20 valorizou 0,61%, para os 5.292,22 pontos, com oito títulos em alta, nove em queda e um inalterado: a Sonae Capital nos 77,9 cêntimos. Na Europa, o Stoxx 600 somou 0,24%.

O setor da energia destacou-se pela positiva na bolsa nacional, com a REN a encabeçar os ganhos do PSI-20: somou 2,57%, para os 2,795 euros.

Mas a EDP Renováveis e a EDP foram as que mais contribuíram para o fecho positivo da praça bolsista nacional. As ações da empresa liderada por Manso Neto ganharam 1,73%, para os 10,60 euros, firmando assim um novo máximo histórico. Já a elétrica comandada por António Mexia avançaram 1,16%, para os 3,938 euros, renovando assim máximos de 2008.

Esse desempenho acontece um dia depois de a EDP ter dado conta que realizou uma emissão de 750 milhões de euros em títulos representativos de dívida “green” subordinada, na qual pagou uma yield de 1,75%.

No verde, nota ainda para a Jerónimo Martins. As suas ações valorizaram 1,09%, para os 15,29 euros, isto antes de a retalhista divulgar que as suas vendas preliminares em 2019 cresceram para 18,6 mil milhões de euros.

A impedir ganhos mais acentuados estiveram os títulos da Galp Energia e do BCP. As ações da petrolífera recuaram 0,96%, para os 15,415 euros, enquanto as do banco perderam 0,54%, para os 20,11 cêntimos.