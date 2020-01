O Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG) lançou uma pós-graduação em capital humano e gestão de talento. Este novo curso vem substituir a pós-graduação em gestão de recursos humanos e benefícios sociais, numa versão mais moderna e interativa. O curso é destinado a profissionais que gerem ou vão ter de gerir equipas num futuro próximo. Arranca a 9 de março e as inscrições podem ser feitas até esse dia no site oficial da universidade.

“Criámos um curso que tem como objetivo dotar estes gestores de linha com ferramentas que lhes permitam executar as funções mais nobres daquilo que é a gestão dos recursos humanos”, explica à Pessoas o coordenador da pós-graduação, Paulo Nunes. A antiga pós-graduação em gestão de recursos humanos e benefícios sociais, “não estava claramente orientada para pessoas que tinham que gerir equipas no dia-a-dia, sobretudo para a nova filosofia do estudo dos recursos humanos. Esta ideia moderna de que quem tem de gerir os recursos humanos, são os gestores de linha, é algo que fica um bocadinho de parte nos cursos que as universidades oferecem”, explica o coordenador.

“A liderança omnipresente”, “sistemas de informação colaborativos em RH”, “gerir talentos na era digital”, “decisões em condições de incerteza e risco” são algumas das disciplinas da nova pós-graduação. “A ideia é preparar um curso que esteja orientado para quem tem que gerir equipas, para quem tem que, no dia-a-dia, atingir resultados através dessas equipas”, sublinha.

"Um dos nossos entendimentos no ISEG é que a função de gestão de recursos humanos nas organizações deve estar acometida aos gestores de linha. Aquilo que normalmente nós chamamos a área de recursos humanos nas empresas, dever ter uma função de consultoria, assessoria dentro da organização destes gestores de linha” Paulo Nunes coordenador da pós-graduação em capital humano & gestão do talento

Atrair talento, desenvolver capital humano e tomar decisões

A nova pós-graduação baseia-se em três vetores: a atração de talento, o desenvolvimento do capital humano e a tomada de decisão. “Criámos um curso que tem como objetivo dotar estes gestores de linha com ferramentas que lhes permitam executar as funções mais nobres daquilo que é a gestão dos recursos humanos“, explica Paulo Nunes. “Não basta atrair, é preciso depois garantir que o talento continua na equipa e, por isso também as ferramentas de desenvolvimento de capital humano. E, finalmente, a outra linha de orientação nobre de gestão de recursos humanos, que é a capacidade e tomar decisões. Tomar decisões sobre promoções, compensações, exposição a desafios e, para isso, estes gestores tem de ter um manancial de instrumentos que lhes permita suportar a sua tomada de decisão quando a têm de apresentar a instância mais elevadas na organização”, esclarece Paulo Nunes.

O coordenador do curso garante que qualquer semelhança entre a nova pós-graduação e a gestão de talento, não é coincidência. “Tentámos criar um curso que gere talento, mas ao nível da equipa”, sublinha. “Um dos nossos entendimentos no ISEG é que a função de gestão de recursos humanos nas organizações deve estar acometida aos gestores de linha. Aquilo que normalmente nós chamamos a área de recursos humanos nas empresas, dever ter uma função de consultoria, assessoria dentro da organização destes gestores de linha”, afirma o coordenador.

“Espero que este curso consiga atrair mais gestores, de economia, de gestão, marketing, de engenharia. Na prática, que atraia pessoas que estejam a agarrar projetos ou têm de chefiar equipas, com formações completamente diferentes daquelas que tínhamos antes”, remata Paulo Nunes.