Eurotemps. Soluções de recursos humanos à escala europeia

“Vamos construir o futuro dos recursos humanos na Europa”. Esta é a máxima do Eurotemps, o primeiro consórcio de recursos humanos na Europa, que pretende dar resposta às necessidades crescentes de empresas que procuram parceiros de RH com um âmbito de atuação a nível europeu. No site oficial, as empresas podem aceder a serviços de recrutamento e seleção especializado de 360 agências em oito países na Europa. Em Portugal, o grupo de empresas de recrutamento Talenter é o único participante no consórcio.

A ideia surgiu da empresa de recrutamento francesa R.A.S. Interim, e o projeto conta ainda com a participação das empresas de recursos humanos e recrutamento R.A.S. Interim, em França, Luxemburgo e Espanha, da ASAP.be na Bélgica, da Expertum na Alemanha e da Orienta, na Itália e na Polónia.

“Mais do que um projeto de cariz comercial, a Eurotemps representa um espaço privilegiado de partilha de know-how e de práticas do setor numa perspetiva europeia o que, por si só, encerra uma enorme possibilidade de aprendizagem, inovação e melhoria efetiva nos nossos processos e serviços oferecidos”, sublinha César Santos, administrador da Talenter. “Através da Eurotemps, a Talenter fica também capacitada para dar resposta a necessidades de clientes no território europeu e com isso, naturalmente, aumentar o potencial comercial e de negócio do grupo”, acrescenta a empresa portuguesa em comunicado.

Nos próximos cinco anos, o consórcio Eurotemps quer aumentar a presença nos mercados locais, expandir para outros países da Europa e explorar a possibilidade de aumentar o leque de serviços oferecidos.