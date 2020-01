A cadeia hoteleira MGM Resorts International vendeu os ativos imobiliários da MGM Grand Las Vegas, numa operação avaliada em 2,5 mil milhões de dólares (2,25 mil milhões de euros). A cadeia hoteleira adianta, em comunicado, que os novos donos são uma joint-venture recém-criada que inclui a Blackstone.

O acordo inclui os ativos imobiliários da MGM Grand Las Vegas — considerada a maior propriedade da cadeia hoteleira em termos de metro quadrado –, dos quais fazem parte o Resort MGM Grand, o Mandalay Bay Resort and Casino e três torres de condomínio.

Os compradores, uma joint-venture formada pela Blackstone Real Estate Income Trust e pela MGM Growth Properties LLC, vão oferecer, para além dos 2,5 mil milhões de dólares, cerca de 85 milhões de dólares (76,4 milhões de euros) em unidades de participação da MGM Growth Properties.

Este acordo é semelhante a acordos feitos anteriormente pela MGM Resorts International, como por exemplo a venda do seu principal casino — Bellagio Las Vegas Hotel — em Las Vegas, também à Blackstone, em outubro do ano passado.

Nessa operação, um fundo de investimento da Blackstone passou a assumir o controlo do Bellagio através de uma joint-venture de 4,25 mil milhões de dólares (3,82 mil milhões de euros) com a MGM. A MGM, que detinha uma participação de 5% no empreendimento hoteleiro, continua a operar no edifício, arrendando o imóvel por 245 milhões de dólares (220 milhões de euros) por ano.

Também no ano passado, a MGM vendeu outro casino em Las Vegas Strip, o Circus Circus, por 825 milhões de dólares (741 milhões de euros) a Phil Ruffin, dono do casino Treasure Island.