Uma beluga nos céus? É o novo avião da Airbus

Beluga. Como o nome indica podia ser uma baleia branca. Mas, neste caso, não é. É um avião, mas este é a versão XL do modelo que há muitos anos cruza os ares para transportar componentes de outros aviões entre fábricas europeias da Airbus. Se o Beluga já era gigante, o XL é ainda mais impressionante.

Com 63 metros de comprimento e oito de largura de cabine, o novo aparelho permite aumentar em 30% a capacidade de transporte da fabricante de aviões europeia. Tem a maior secção transversal de compartimento de carga de todas as aeronaves de carga a nível mundial.

O Beluga XL é capaz de transportar duas asas A350 XWB em simultâneo, enquanto o Beluga ST — geração anterior –, transporta apenas uma, avança a empresa em comunicado. O avião tem uma autonomia de 4.000 km e uma carga útil máxima de 51 toneladas.

A aeronave descolou pela primeira vez na quinta-feira passada, dia 9 de janeiro. Antes de entrar ao serviço, o Beluga XL completou mais de 200 testes de voo, o que resulta em mais de 700 horas de voo. Vai voar para 11 destinos da Europa.

Este novo aparelho vai permitir à Airbus maior capacidade de carga, permitindo acelerar o processo de montagem dos seus aviões. Recorde-se que a Airbus voltou a assumir o título de maior fabricante de aeronaves do mundo, após anos em que sucessivamente perdeu para a rival norte-americana. A companhia europeia bateu a Boeing, que foi forçada a parar as entregas do 737 MAX, com um recorde de 863 aviões entregues.