5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que a Moody’s divulga o rating para Portugal, o Parlamento vai continuar com as audições aos ministros no âmbito do Orçamento do Estado. Ainda esta sexta-feira, são publicadas várias estatísticas económicas, desde a inflação de dezembro, a formação profissional e os preços na produção industrial.

Moody’s divulga rating de Portugal

A agência de notação financeira Moody’s vai publicar a avaliação de rating de Portugal, a primeira de 2020. Em agosto do ano passado, a Moody’s decidiu manter o rating de Portugal, no entanto melhorou o outlook de estável para positivo. A notação ficou assim em “Baa3”, ou seja um nível acima de lixo.

Continuam audições dos ministros no Parlamento

As audições dos ministros no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 continuam nesta sexta-feira. De manhã será a vez da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, enquanto à tarde os deputados vão ouvir o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Eurostat confirma inflação

O gabinete de estatísticas da União Europeia divulga, esta sexta-feira, os dados da evolução dos preços no bloco comunitário relativos a dezembro do ano passado. A estimativa rápida do Eurostat indicava que a taxa de inflação anual na Zona Euro subiu para 1,3% em dezembro. Tal como em novembro, Portugal terá tido a menor taxa anual de inflação na Zona Euro no último mês de 2019.

Ministério do Trabalho divulga estatísticas sobre formação profissional

O Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho vai publicar esta sexta-feira estatísticas sobre a formação profissional do país em 2018. De acordo com o Boletim Estatístico referente a dezembro de 2019, quase 1,2 milhões de trabalhadores estavam envolvidos em formações ou atividades educativas em 53.000 empresas, dedicando uma média de 32 horas à formação. É no setor da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria que se regista a maior percentagem de trabalhadores envolvidos em formação.

INE publica índice de preços na produção industrial

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar esta sexta-feira o índice de preços na produção industrial referente a dezembro. Em novembro, este indicador — que apresenta dados sobre as indústrias transformadoras, de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio — subiu 0,2% face ao mês anterior, após um recuo de 2,3% no mês anterior, beneficiado sobretudo pelo agrupamento de energia.