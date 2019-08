Moody’s mantém rating de Portugal mas melhora a perspetiva

A Moody’s decidiu esta sexta-feira manter o rating de Portugal, no entanto melhorou o outlook de estável para positivo. A notação fica assim em ‘Baa3’, ou seja um nível acima de lixo. A descida sustentável da dívida portuguesa está na origem da decisão. Portugal passa agora a ter uma perspetiva positiva em todas as agências rating.

“A queda contínua no peso da dívida pública a um ritmo mais rápido do que o esperado, com quedas efetivas adicionais prováveis nos próximos três a quatro anos“, é uma das razões apontadas pela Moody’s para melhorar a perspetiva do rating. A Moody’s antecipa que o rácio da dívida face ao PIB cai para um nível inferior a 110% em 2022.

Por outro lado, a agência justifica a sua decisão com as “perspetivas de melhorias adicionais sustentadas na saúde do setor bancário português”. “Enquanto algumas instituições continuam a ter um impacto nas contas públicas”, diz a agência em comunicado, numa referência ao Novo Banco, “o sistema como um todo está a tornar-se mais robusto”, aumentando a sua capacidade de absorção de perdas. E o crédito malparado, “ainda que elevado, continua a descer”, frisa a Moody’s.

A agência optou por não subir o rating de Portugal porque, apesar das melhorias, o peso da dívida continua a ser um dos maiores “no universo da Moody’s”.

Desde 12 de outubro de 2018 que a Moody’s tem uma nota de ‘Baa3‘ para a dívida soberana de Portugal, com uma perspetiva estável, tendo sido a última agência de notação financeira a retirar Portugal de um grau de especulação ou ‘lixo’, quando já a Standard & Poor’s (S&P), a Fitch e a DBRS tinham colocado o país no patamar de investimento — a primeira apenas no primeiro nível de investimento tal como a Moody’s, as outras duas, dois níveis acima de ‘lixo’. A 15 de fevereiro, a Moody’s não se pronunciou sobre o rating atribuído a Portugal.

A decisão desta sexta-feira vai ajudar a que os mercados não penalizem Portugal em termos de juros, que estão em níveis historicamente baixos. Em reação à decisão da Moody’s, o Ministério das Finanças emitiu um comunicado sublinhando que “a dívida pública portuguesa beneficia hoje da classificação de investimento pelas quatro principais agências de rating internacionais. A taxa de juro das obrigações da República Portuguesa a dez anos está abaixo de 0.3%, um valor sem paralelo histórico e o diferencial face a Espanha tem vindo a reduzir-se ao longo de 2019, estando hoje as taxas de juro da dívida pública portuguesa praticamente em linha com as taxas de juro da dívida espanhola”.

(Notícia em atualização)