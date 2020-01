Tem um animal de estimação? Gosta de boa música? O Spotify está a pensar em si. A empresa sueca lançou uma ferramenta que gera playlists para o seu amigo de quatro patas. Nota-se o esforço da plataforma em ser o mais inclusiva possível. Para além dos cães e dos gatos, o aplicativo gera listas de música para pássaros, hamsters ou mesmo iguanas.

Podia ser uma brincadeira, ou uma mentira de 1 de abril. Mas não é o caso, até porque ainda faltam muitas semanas até ao dia das mentiras. A novidade chama-se Spotify Pet Playlists e está disponível neste site.

Primeiro, os utilizadores do Spotify escolhem qual o animal de estimação. De seguida, são convidados a dar mais informações. É um animal relaxado ou energético? Tímido ou afável? Apático ou curioso? Com base nas respostas, a conhecida plataforma de streaming gera uma playlist associada à conta do utilizador. Pode indicar-se ainda o nome do animal de estimação e carregar uma fotografia.

De acordo com o site de tecnologia The Verge, que inicialmente deu conta da ferramenta, na verdade, o aplicativo agrega um conjunto de faixas que o algoritmo acredita que o utilizador vai gostar, com base no histórico da conta e nos traços de personalidade indicados. Se o animal aprecia ou não… bem, essa é a parte mais complicada.

Não é clara a intenção do Spotify em lançar uma ferramenta deste tipo. Contudo, a avaliar pelo potencial de ser viral na internet, será uma manobra de marketing para diferenciar o Spotify da concorrência. Isto numa altura em que o serviço Apple Music tem vindo a ganhar terreno, sobretudo entre os utilizadores do iPhone.