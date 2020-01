Guerra comercial volta a fazer sombra ao sol em Wall Street

As principais praças norte-americanas negoceiam na linha de água, com o reacender da guerra comercial a penalizar o sentimento dos investidores. Wall Street recua dos máximos históricos tocados esta terça-feira, numa altura em que as atenções se dividem entre o acordo que será assinado entre EUA e China e a época de resultados.

O índice industrial Dow Jones perde 0,11% para 28.907 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 cede 0,04% para 3.281,84 pontos. A exceção é o tecnológico Nasdaq, que avança 0,06% para 9.256,71 pontos.

Após fortes ganhos que levaram estas três bolsas para recordes, Wall Street inverteu a tendência ainda durante a tarde de terça-feira com a perspetiva de que as tarifas sobre os produtos chineses podem manter-se durante este ano, diminuindo as esperanças quanto a um acordo comercial.

O secretário de Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, já anunciou que os EUA estão prontos para aumentar também as tarifas retaliatórias sobre produtos importados da China, se Pequim não respeitar o acordo comercial parcial que os dois países assinam esta quarta-feira em Washington.

À espera do acordo, tem sido a época de resultados a centrar atenções em Wall Street. A banca norte-americana começou esta semana a demonstrar contas anuais, com o Bank of America, o JPMorgan e o Citigroup a publicar lucros acima do esperado graças ao trading de obrigações.

Depois de terem disparado na última sessão, os três bancos corrigem e seguem no vermelho. O Goldman Sachs e o Wells Fargo defraudaram as expectativas dos analistas e também desvalorizam. A gestora de ativos BlackRock, que apresentou esta quarta-feira contas, contraria a tendência na banca e ganha mais de 2%.