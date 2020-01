SIVA tem planos para crescer 30% com novos modelos

A distribuidora do grupo Volkswagen em Portugal espera que as vendas cresçam cerca de 30% este ano com o lançamento de novos modelos, incluindo elétricos. A meta foi traçada pela nova liderança da SIVA que está repartida por Pedro Almeida e Viktoria Kaufmann.

A SIVA, agora detida pela Porsche Holding Salzburg (PHS), admite que as vendas em Portugal, no segmento dos elétricos, possam atingir os 10 mil veículos, o que corresponderia a um aumento de 45 a 50%. O objetivo da SIVA é alcançar “as 21.500 a 22.500 unidades vendidas”, refere Pedro Almeida ao Jornal de Negócios (acesso pago), indicando que a aposta é no aumento das vendas transversal a todas as marcas representadas.

No que diz respeito ao setor de rent-a-car, a SIVA pretende este ano manter o peso do rent-a-car em “níveis equilibrados”. “Teremos uma quota inferior no rent-a-car face à do mercado em geral. Diria um valor entre 15% e 20%. E o rent-a-car representa quase 30% das vendas totais no mercado automóvel nacional“, destaca.

Pedro Almeida mostra o desejo de voltar a vender 30 mil veículos, o que “representaria uma determinada quota de mercado e para atingir esse volume, naturalmente, a Volkswagen seria uma das três marcas mais vendidas”. “Acho que a posição natural da Volkswagen é estar no top 3”, enfatiza. O ano passado, a marca ficou na oitava posição, ao vender 16.883 veículos no conjunto de todas as marcas, uma quebra de 17% face a 2018.