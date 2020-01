Cláudia Fernandes Martins é a nova sócia da Macedo Vitorino

A Macedo Vitorino & Associados nomeou Cláudia Fernandes Martins como nova sócia. A advogada integrou a sociedade liderada por António de Macedo Vitorino em 2003.

“A Cláudia tem desenvolvido um trabalho notável no direito da concorrência e direito europeu, em matérias de privacidade, dados pessoais, big data e IT em geral assim como em contratos com grandes clientes na área de distribuição de produtos de luxo. Por isso, é justo que a Macedo Vitorino lhe reconheça mérito e lhe atribua novas funções nessas áreas”, nota João Vitorino, sócio administrador da sociedade.

A nova sócia da firma de advogados centra a sua área de prática nas áreas de direito comercial e societário, direito da concorrência e propriedade intelectual. Cláudia Fernandes Martins é ainda responsável pela área de “privacidade e proteção de dados” através da qual tem desenvolvido projetos, em particular no âmbito do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), bem como participado como oradora em ações de formação e em inúmeros eventos nesta área.

João Vitorino referiu ainda em comunicado que a sociedade está muito satisfeita com os “projetos de “compliance” que a Cláudia tem em mãos e com as perspetivas futuras de trabalho em setores de ponta” e que a advogada irá fortalecer a presença da Macedo Vitorino no mercado.

No seguimento do trabalho que tem sido feito até agora pela nova sócia, Cláudia Fernandes Martins será a responsável pela área de prática de “compliance” e coordenadora de um novo projeto da sociedade, que aposta numa abordagem inclusiva e transdisciplinar para responder aos mais recentes desafios das organizações.