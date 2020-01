A marca de hambúrgueres espanhola, The Good Burger, continua a apostar em Portugal, mais concretamente na cidade do Porto. O grupo chegou a Portugal o ano passado com a abertura do The Good Burger na rua Caldas Xavier e já comunicou que vai abrir o segundo estabelecimento na cidade do Porto, desta vez num local icónico da cidade, a Estação de São Bento.

“Estamos a apostar no país vizinho, uma vez que a economia portuguesa está atualmente a crescer acima da média da União Europeia e da zona euro, suportada por um forte crescimento do investimento e por uma taxa de emprego crescente, o que levou ao desemprego nos níveis pré-crise”, disse o diretor de desenvolvimento internacional do grupo Restalia, Lasso de la Vega, acrescentando, “os principais desafios para a Restalia neste momento são a abertura em países onde ainda não estamos presente, bem como a consolidação e expansão dos já existentes com novas franquias, tanto para 100 Montaditos como para a The Good Burger e para as novas marcas”.

A marca nasceu em 2013 e só em Portugal já conta com 19 estabelecimentos do franchising “100 Montaditos”. Para além de conquistar o mercado espanhol, o The Good Burger está presente desde o ano passado em Portugal e desde janeiro de 2018 em Itália.

Esta nova abertura faz parte do ambicioso plano de expansão lançado pelo Grupo Restalia. “As chaves do seu sucesso têm sido tanto a personalidade como o design da marca, a música independente e a arte de rua convivem com o requintado sabor e qualidade dos hambúrgueres, que fizeram da TGB uma referência para os amantes da boa carne”, explica Lasso de la Vega ao jornal Economist.

A empresa começou no ano 2000 e em menos de vinte anos conquistou 12 países. Desde a sua criação está ligada ao seu único fundador e proprietário, José María Fernández Capitán.