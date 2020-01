Costuma pôr o Euromilhões todas as semanas? Agora pode sonhar mais alto, porque o jackpot subiu, podendo chegar aos 250 milhões de euros. Para além disso, há ainda novos sorteios, que aumentam as probabilidades de ouvir alguém gritar que ganhou o Euromilhões.

O valor máximo do jackpot aumentou de 190 milhões de euros para 200 milhões, anunciaram os Jogos Santa Casa, em comunicado. Se o prémio sair, nos ciclos seguintes aumenta em parcelas de dez milhões de euros, até chegar ao montante máximo de 250 milhões.

Para além de montantes mais elevados, a Santa Casa vai realizar anualmente três sorteios promocionais de Super Jackpot Mínimo Garantido, onde irão oferecer prémios no que rondam os 130 milhões de euros. Apesar destas mudanças, quando chegar à papelaria não tem de fazer nada de novo, nem levar mais trocos no bolso. Basta escolher os cinco números e duas estrelas da sorte.

O primeiro sorteio com o formato renovado, com novo bilhete e imagem, está marcado para o dia 4 de fevereiro deste ano, sendo que o registo de apostas tem início a 29 de janeiro. Já para o primeiro Super Jackpot Mínimo Garantido do ano, no valor de 130 milhões de euros, pode começar a apostar a partir do dia 1 de fevereiro e o sorteio será a dia 7.