A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse esta terça-feira no Fórum Económico de Davos que a incerteza é o maior obstáculo para o crescimento global, que também é afetado pelas disputas comerciais e pelas alterações climáticas.

Numa conferência de imprensa convocada inesperadamente, Georgieva partilhou a mesa com o presidente executivo (CEO – Chief Executive Officer) da empresa holandesa de alimentação Royal DSM, Feike Sijbesma, e com a ativista da luta contra as alterações climáticas Melati Wijsen, um dia depois da apresentação das perspetivas económicas globais do FMI para 2020 e 2021.

Georgieva e Sijbesma concordaram em sublinhar a incerteza como o maior desafio para o crescimento global, a que se juntam conflitos pontuais como as guerras comerciais ou as alterações climáticas.

A única maneira de fazer frente a tudo isto, disse Georgieva, é com a colaboração de todas as partes envolvidas, sempre com os olhos postos na criação de valor para os acionistas, algo “vital”.

Melati Wijsenm, que faz parte de um grupo de 10 adolescentes de todo o mundo que o Fórum convidou para mostrar o compromisso dos jovens com a necessidade de atuar em todas as frentes, explicou que a década que começa agora “deve ser de ação, não de pensamento”.