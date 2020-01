O partner da PricewaterhouseCoopers (PwC), Jaime Esteves, vai deixar de liderar o departamento de fiscalidade em Angola, Cabo Verde e Portugal. Esta mudança surge um dia depois de a consultora ter confirmado o encerramento dos trabalhos em curso para entidades controladas pela família dos Santos na sequência do Luanda Leaks, caso que tem no centro a empresária angolana Isabel dos Santos. Mas o fiscalista invocou razões pessoais para a sua saída do departamento.

Jaime Esteves vai, no entanto, manter-se como sócio na firma, informação avançada pelo Observador (acesso condicionado) e confirmada pelo ECO. “Entendi que devia deixar de liderar o departamento e pedi para ser substituído“, disse Jaime Esteves ao Observador.

Na segunda-feira, a consultora confirmou ter cessado os contratos de serviços a empresas controladas pela empresária angolana Isabel dos Santos, na sequência da publicação de notícias que revelam transações suspeitas e esquemas alegadamente fraudulentos.

A PwC também já delineou uma estratégia para a gestão interna da crise, nomeadamente no que respeita ao relacionamento que devem manter com os clientes visados. A indicação é para manterem o silêncio e remeterem quaisquer questões para um superior específico, de acordo com um comunicado interno a que o ECO teve acesso