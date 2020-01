A TMG – Têxtil Manuel Gonçalves comprou o grupo alemão Melchior Textil GmbH. A operação foi realizada a partir de uma joint-venture, chamada MGC e criada pela empresa têxtil portuguesa com a inglesa Carrington Textiles. O valor da transação não foi divulgado.

“É uma nova e empolgante fase do nosso desenvolvimento com o qual poderemos fortalecer ainda mais a nossa posição no mercado”, disse Manuel Gonçalves, diretor da MGC e administrador da TMG, em declarações ao jornal T, da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, e citado pelo Expresso.

Já John Vareldzi, diretor da MGC e CEO da Carrington, afirmou em comunicado “estar muito satisfeito em anunciar este passo”, acrescentando que a Melchior “foi uma escolha óbvia” para a empresa dada a reputação no mercado têxtil.

Apesar do valor da transação não ter sido divulgado, a aquisição vai permitir que a Melchior Textil faça parte de uma estrutura vertical, “beneficiando de uma base de produção sólida e sustentável“, aponta o jornal. Ao mesmo tempo, garante à MGC maior fluxo de produção.

Considera uma das maiores empresas têxtil a nível nacional, a MGC é especialista em fiação de tecidos e produz em Portugal 18 milhões de metros de tecido por ano, a que pode somar mais 32 milhões de metros da Carrington, sempre com o foco no vestuário de trabalho.