Universo EDP dá energia à bolsa de Lisboa

O verde regressa à bolsa de Lisboa após dois dias marcados por perdas. O PSI-20 acompanha o rumo dos pares europeus, animado pelos títulos do universo EDP.

O PSI-20 soma 0,22%, para os 5.287,79 pontos, enquanto o Stoxx 600, referência para as ações europeias ganha 0,1%, apesar do sentimento de receios e cautela que se gerou nos mercados norte-americano e asiático face ao risco de difusão de um novo vírus bastante contagioso na Ásia.

O índice bolsista nacional está a ser impulsionado pelos ganhos da EDP e da sua participada EDP Renováveis. As ações da empresa liderada por António Mexia valorizam 0,7%, para os 4,162 euros, enquanto as da empresa comandada por Manso Neto avançam 0,55%, para os 10,94 euros.

Este desempenho acontece depois de a EDP Renováveis ter divulgado na terça-feira, após o fecho do mercado, os seus resultados operacionais do ano passado. A empresa registou um aumento de produção de energia de 6% em relação a 2018, “beneficiando da capacidade adicionada nos últimos 12 meses e maior recurso eólico”.

Nota positiva ainda para a Sonae que vê as suas ações acelerarem 0,58%, para os 87,40 cêntimos. Já a Ibersol é a cotada que mais valoriza: as suas ações avançam 2,22%, para os 9,20 euros. Já o BCP e a Jerónimo Martins estão em terreno negativo. Os títulos do banco liderado por Miguel Maya desvalorizam 0,11%, para os 18,9 cêntimos enquanto os da retalhista recuam 0,26%, para os 15,365 euros.

