São os primeiros carregadores elétricos made in Portugal, fabricados em Corroios, na fábrica da Siemens Portugal, e começaram esta semana a chegar a Baden-Baden, no estado de Baden-Württemberg, na Alemanha, para carregar os autocarros elétricos municipais desta cidade alemã.

As primeiras entregas deveriam ter começado ainda em 2019, para países como Inglaterra e Suécia, além da Alemanha, mas acabaram por resvalar para o início de 2020.

Em comunicado, a Siemens assinalou a exportação do primeiro carregador elétrico produzido na sua fábrica em Portugal, atualmente a produzir equipamentos para projetos em Portugal, Itália, Roménia e Alemanha. A empresa estima que 90% dos carregadores de nova geração produzidos em Corroios nos próximos anos serão para exportação. Estes destinam-se a veículos comerciais e utilitários, como autocarros, camiões e veículos de recolha de lixo e lavagem de estradas, entre outros.

No final do ano passado, com a criação de uma linha de produção dedicada para estes carregadores, a fábrica da Siemens Portugal passou a ter capacidade para produzir mais de 300 unidades por ano. A empresa prevê produzir, nesta unidade, 1.400 carregadores por ano até 2025.

O modelo que agora começou a ser exportado para a Alemanha permite carregamentos desde 30 minutos até duas horas, consoante as diferentes classes de potência e necessidades de autonomia. Se necessário, esta gama de carregadores pode ser adaptada ao carregamento ultrarrápido e ao carregamento automatizado para frotas comerciais.

“Ao passar a produzir carregadores, a par dos quadros elétricos de baixa e média tensão que já produzia, esta fábrica está cada vez melhor preparada para responder aos grandes desafios que são hoje colocados às cidades e para ter um papel relevante nas áreas onde é expectável que haja um maior dinamismo, como as redes e os edifícios inteligentes, e a mobilidade elétrica” disse Fernando Silva, responsável pela Smart Infrastructure da Siemens Portugal.

Já Pedro Pires de Miranda, presidente executivo da Siemens Portugal, assinalou no final do ano passado que “os investimentos recentes que fizemos na nossa fábrica e a aposta na captação de centros de competências internacionais fizeram com que fosse possível passar a produzir estes equipamentos em Portugal. Para além de reforçar as nossas exportações, contribui para melhor posicionar Portugal na mobilidade elétrica, uma área de futuro e em franco crescimento.”

“Importa ainda salientar que o setor do transporte rodoviário, especialmente no que se refere a veículos comerciais, é dos que mais polui o ar e emite toneladas de CO2, pelo que reforçamos o nosso contributo para a redução de emissões, descarbonização e melhoria da qualidade do ar”, acrescentou o responsável em comunicado.

Uma das razões para Portugal ter sido escolhido para a produção destes carregadores foi o sistema de gestão associado ter sido desenvolvido pelo Centro de Competências de e-Bus da Siemens, que está sediado no país, com as inerentes vantagens associadas à proximidade entre o centro de I&D e a cadeia de produção. Além disso, os processos produtivos existentes na fábrica de Corroios, bem como a dimensão da própria unidade, adequam-se às necessidades de fabricação e aos níveis de qualidade exigidos pelos clientes, que valorizam o selo ‘Made in Europe’.

O Centro de Competências de e-Bus dedica-se ao desenvolvimento de sistemas de carregamento e sistemas de potência e controlo a bordo para autocarros elétricos. É responsável tanto pela infraestrutura de carregamento, como pela tecnologia instalada a bordo dos veículos. Desde que foi criado, já forneceu mais de 150 carregadores para o mundo inteiro.

Em fevereiro de 2019, a fábrica da Siemens em Corroios anunciou igualmente o aumento de 60% da sua capacidade de produção de quadros elétricos de baixa tensão, depois de ter sido selecionada pela casa-mãe para receber uma nova linha de produção de quadros elétricos modulares de média tensão. Estes modelos irão continuar a ser produzidos em Corroios, a par dos novos carregadores elétricos da Siemens.