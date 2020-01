A entidade que certifica os aeroportos em Portugal, Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) já veio admitir que o comprimento da pista do futuro aeroporto do Montijo “pode ser motivo de preocupação”, avançou a TSF (acesso livre).

O projeto para o novo aeroporto prevê que a obra aumente em 390 metros a única pista que ficará em funcionamento depois da inauguração, ficando, no total, com 2.400 metros. O problema é que esse comprimento final “não dá total cumprimento aos requisitos de operação da aeronave B737-800”, refere a ANAC num parecer enviado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), sublinhando que “este é o avião usado por uma das companhias low cost [Ryanair] que potencialmente operarão no Montijo”.

Esta situação “pode ser motivo de preocupação por implicar a operação do avião com limitações de carga”, refere o regulador, explicando que o futuro aeroporto foi dimensionado para aviões deste tipo, pelo que o comprimento da pista poderá ser um problema.

Em comparação a outros aeroportos nacionais, como Lisboa, Porto, Faro, Beja, Ponta Delgada e Funchal, é o novo aeroporto do Montijo que terá a pista mais curta. A ANAC já veio dizer que será possível aumentar a pista para 2.500 metros (para responder às necessidades desta aeronave), mas isso pode obrigar a aumentar o aterro, ganhando mais espaço ao rio Tejo, ou noutro tipo de solução, com consequências ambientais.