A Câmara Municipal do Porto está a apostar na mobilidade elétrica e já são conhecidas as localizações dos primeiros dez postos de carregamento elétrico (PCE) para automóveis. Vão ser instalados até ao final do primeiro semestre deste ano.

Os locais já estão definidos pelo autarquia e os postos vão ser instalados na Praça Francisco Sá Carneiro, Rua Nove de Julho, Rua Leonardo Coimbra, Avenida do Conselho da Europa, Avenida do Parque, Rua Dr. José António Marques, Rua Henrique de Medina, Rua do Jornal de Notícias, Rua Nove de Abril e Rua José Gomes Ferreira.

A instalação de postos de carregamento de veículos elétricos em domínio municipal foi uma medida decidida pela câmara no âmbito da estratégia de construção de uma cidade sustentável. Este projeto também teve em conta a previsão de crescimento do número de veículos elétricos em circulação, fruto das políticas de incentivo à redução de emissões de CO2 e às restantes políticas aplicadas na cidade no domínio da sustentabilidade ambiental.

De acordo com o portal de notícias do Porto, o anúncio para a atribuição de licença foi lançado a 24 de dezembro do ano passado e o prazo de candidaturas decorre em 60 dias seguidos, a contar do dia útil seguinte ao da publicação do anúncio.

Cada candidatura deve ser feita através de um requerimento próprio, disponível no Balcão de Atendimento Virtual e apresentada uma por cada licença/local, a qual será titulada pelo respetivo alvará, que indicará o número de postos a instalar, sendo no mínimo exigido um e no máximo admitidos três. Se houver mais do que um interessado elegível por cada posto, será feito um sorteio.