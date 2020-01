O Banco de Portugal não tem em curso, neste momento, nenhum processo de reavaliação da idoneidade de Teixeira dos Santos ou qualquer outro membros dos órgãos sociais do EuroBic, confirmou ao ECO, fonte oficial do regulador. O banco também desmente que a saída do antigo ministro das Finanças da liderança da instituição esteja iminente. No entanto, na sequência das informações reveladas através do Luanda Leaks, esta situação poderá alterar-se já que a instituição liderada por Carlos Costa pediu ao banco informações para avaliar a forma como foram feitas as transferências suspeitas de fundos de uma conta da petrolífera angolana Sonangol no EuroBic para uma empresa no Dubai dirigida e controlada por pessoas com ligações a Isabel dos Santos.

“Neste momento, não está em curso qualquer processo de reavaliação de idoneidade relativamente aos membros dos órgãos sociais do EuroBic”, disse ao ECO fonte oficial do Banco de Portugal, quando confrontado com as informações avançadas esta sexta-feira pelo Correio da Manhã (acesso pago) que dava como certa a saída de Teixeira dos Santos.

Mas esta situação poderá mudar porque “o Banco de Portugal pediu ao EuroBic informação que permita avaliar o modo como a referida instituição analisou e deu cumprimento aos deveres a que está sujeita em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo (BCFT)” no que diz respeito às transferências suspeitas.

Fonte oficial do regulador avançou ainda que “depois de receber a informação solicitada, o Banco de Portugal fará a devida avaliação e retirará as necessárias consequências”.

De referir que a atual administração do EuroBic, que se encontra em final de mandato, e que com a saída anunciada de Isabel dos Santos do capital do banco são esperadas alterações nos órgãos sociais. Alterações essas que poderão ditar o afastamento do antigo ministro das Finanças de José Sócrates.

O EuroBic é o banco no centro da polémica levantada pelo caso Luanda Leaks. Segundo o Expresso, a filha do antigo Presidente angolano terá feito com que a petrolífera Sonangol transferisse pelo menos 115 milhões de dólares de fundos públicos para a Matter Business Solutions. Do dinheiro que terá ido parar ao Dubai ao longo da segunda metade de 2017, 57,8 milhões de dólares terão sido pagos em três transferências executadas a 16 de novembro de 2017, já depois de a empresária angolana ter sido demitida da presidência da Sonangol, a 15 de novembro. O banco de origem destas transferências: contas da Sonangol no EuroBic.

De acordo com o Jornal Económico, o EuroBic comunicou no início desta semana essas transferências ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal e a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, tentando explicar que essas operações foram realizadas dentro dos moldes normais e envolvendo montantes normais para a dimensão de uma empresa como a petrolífera.

(Notícia atualizada às 14h09)