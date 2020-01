Jorge Brito Pereira de saída da Uría

O advogado de Isabel dos Santos, Jorge Brito Pereira, está de saída da Uría Menéndez-Proença de Carvalho, segundo apurou o ECO. O sócio da firma, desde 2016, sai no seguimento do caso Luanda Leaks que divulgou o alegado desvio de dinheiro da Sonangol, por parte da empresária Isabel dos Santos. Contactada a Uría, escusou-se a fazer qualquer tipo de comentários.

O advogado de Isabel dos Santos negou recentemente qualquer tipo de controlo na Matter Business Solutions, a offshore da empresária angolana no Dubai para onde terão sido desviados mais de 100 milhões de euros em fundos públicos da Sonangol. Garantiu também que nunca teve “qualquer intervenção que não a de constituir formalmente a sociedade”.

Apesar disso, irá sair da sociedade, tal como de três outras empresas detidas pela angolana. Esta quinta-feira, a Nos anunciou em comunicado que Brito Pereira iria abandonar o cargo de chairman, tal como outros dois administradores indicados por Isabel dos Santos.

“[A Nos] informa que os senhores Dr. Jorge de Brito Pereira, Dr. Mário Filipe Moreira Leite da Silva e Dra. Paula Cristina Neves Oliveira apresentaram hoje [quinta-feira], ao Conselho Fiscal, as respetivas renúncias aos cargos de membros não executivos do Conselho de Administração desta sociedade“, lê-se na nota em questão.

Da mesma forma, o advogado vai deixar os cargos que ocupava no banco EuroBic e na energética Efacec. As duas empresas serão alvo de desinvestimento de Isabel dos Santos, que já anunciou que pretende vender as posições detidas.

Jorge Brito Pereira foi responsável pela constituição da empresa offshore no Dubai e para a qual terão sido transferidos, em poucos meses, grandes quantias que pertenciam à Sonangol.

(Notícia atualizada às 13h08)