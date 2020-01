Isabel dos Santos põe Efacec à venda

Isabel dos Santos vai sair do capital da Efacec, no seguimento do Luanda Leaks. A decisão foi comunicada pela própria empresa e foi tomada depois de já ter colocado igualmente à venda a participação no banco EuroBic.

“A engenheira Isabel dos Santos informou o Conselho de Administração que decidiu sair da estrutura acionista da Efacec Power Solutions, com efeitos definitivos”, anunciou a empresa, em comunicado.

(Notícia em atualização)