Jorge Brito Pereira, chairman da Nos, deixa o EuroBic

O terramoto Luanda Leaks continua a fazer baixas. Esta quarta-feira, o EuroBic anunciou que Isabel dos Santos vai sair do capital do banco e que dois administradores apontados pela empresária angolana renunciaram aos cargos: Vanessa Loureiro e Rui Lopes. Mas há uma terceira renúncia na instituição financeira, sabe o ECO. Jorge Brito Pereira, advogado de Isabel dos Santos e chairman da Nos, também apresentou a demissão do cargo de presidente da mesa da assembleia geral do EuroBic.

O banco liderado por Fernando Teixeira dos Santos procura conter os danos reputacionais causados pelo Luanda Leaks, cujas revelações questionam a origem do património de Isabel dos Santos, a principal acionista com 42,5% do capital. No início da semana, o EuroBic já tinha anunciado o fim da atividade comercial com a filha do ex-presidente de Angola. Agora é o fim da relação com a acionista angolana.

Ao final da tarde desta quarta-feira, o banco informou que a venda da participação de Isabel dos Santos ocorrerá “a muito breve prazo”, existindo já interessados, e que a própria já “renunciou desde já e em definitivo ao exercício dos seus direitos de votos”.

Mais. Os dois administradores que tinham sido apontados pela empresária angolana apresentaram no dia de ontem a renúncia aos respetivos cargos: Vanessa Loureiro, que iniciou funções como administradora não executiva em fevereiro de 2017 e integra ainda a administração da Efacec e da Santoro Finance; e ainda Rui Carvalho Lopes, no cargo desde julho de 2019 e que tem ainda assento nas administrações da Efacec e Unitel (operadora de telecomunicações angolana de Isabel dos Santos).

As renúncias não se ficaram pelo conselho de administração do EuroBic. Há um terceiro nome: Jorge Brito Pereira. O advogado de longa data de Isabel dos Santos também entregou o pedido de demissão do cargo presidente da mesa da assembleia geral do banco, juntamente com Vanessa Loureiro e Rui Carvalho Lopes. O nome de Jorge Brito Pereira foi exposto pelo Luanda Leaks como sendo um dos facilitadores de negócios. O Expresso avançou que era o sócio da Uría Menéndez, o escritório de Proença de Carvalho, quem controlava a offshore de Isabel dos Santos no Dubai para onde foram transferidos fundos públicos da Sonangol através de contas do EuroBic. O próprio já veio refutar esta notícia.

A renúncia de Jorge Brito Pereira ao cargo de presidente da mesa da assembleia geral do EuroBic surge numa altura em que o seu nome também está a ser questionado dentro da operadora Nos, onde exerce funções de presidente do conselho de administração (chairman).

Não se sabe ao certo qual é o seu futuro na telecom portuguesa. O conselho de ética da Nos tem reunião marcada para a próxima segunda-feira para ouvir as explicações do chairman e ainda dos administradores Paula Oliveira e Mário Leite da Silva sobre a transferência de dinheiro público para Dubai, de acordo com o Jornal de Negócios. Contactada, a Sonae recusa fazer comentários sobre Paula Oliveira e Mário Leite da Silva, que foram constituídos arguidos em Angola.