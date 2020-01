Os concursos de obras públicas promovidos em 2019 totalizaram 3.992 milhões de euros, refletindo um aumento de 50% face a 2018, sendo este o maior aumento homólogo desde 2011, segundo indicam dados divulgados, esta sexta-feira, pela AICCOPN.

De acordo com o Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) divulgado esta sexta-feira, em 2019, os concursos promovidos com preço base superior a 25 milhões de euros atingiram 1.187 milhões de euros, correspondendo a 29,7% do total, com um crescimento de 60% face ao apurado no ano anterior, para este escalão de valor.

O crescimento homólogo de 50% do valor total dos concursos públicos promovidos observado em 2019 compara com a quebra homóloga de 11% observada em 2018. A informação agora disponibilizada indica que, desde 2011, apenas em 2017 o aumento do montante por comparação com o do ano imediatamente anterior foi mais expressivo, tendo sido de 69%.

Relativamente aos contratos celebrados em 2019, tendo em conta os concursos de empreitadas reportados no Portal Base até 15 de janeiro, o Barómetro da AICCOPN indica que o valor total ascendeu a 1.847 milhões de euros, refletindo uma subida de 28% face a 2018.

A informação da AICCOPN salienta, contudo, que “este valor é 2.145 milhões inferior (-54%) ao volume de concursos públicos promovidos ao longo do ano passado”.

“Os contratos de empreitadas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias atingiram 465 milhões de euros, menos 2% face a 2018”, refere a AICCOPN, acrescentando que, no seu conjunto, o montante de empreitadas de obras públicas objeto de celebração de contrato e registado no Portal Base, foi de 2.442 milhões de euros, ou seja, encerra o ano com um registo de um crescimento global de 17% face a 2018.