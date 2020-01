Campanha da Louis Vuitton é homenagem a filmes de culto

Nicolas Ghesquière, diretor criativo da marca de luxo francesa Louis Vuitton já nos habituou a uma criatividade que muitas vezes traduz a sua paixão e inspiração no sci-fi, com referências nas suas coleções, desde Star Wars a Stranger Things.

Agora para a coleção Pre-Fall 2020, lança uma campanha que, de certa forma, presta uma homenagem à capa de livros de ficção científica antigos. E chama para a “capa” algumas das suas musas de eleição.

Vendo a moda como um romance, a coleção embarca numa viagem narrativa em que as peças contam as suas próprias histórias. Uma “biblioteca” tão “vestível”, como descreve a marca, em que cada look escreve o seu próprio capítulo feito de monólogos românticos e onde as referências estéticas vão ainda mais longe.