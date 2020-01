O Ministério das Infraestruturas está a ponderar juntar um aeroporto civil à base militar de Monte Real, em Leiria, revela o Jornal de Negócios, citando fontes do Governo. Isto numa altura em que a possibilidade de instalação de um aeroporto na região centro do país está em discussão.

De acordo com o jornal, o Executivo de António Costa não está a equacionar, de todo, a hipótese de instalar esta infraestrutura em Coimbra, ainda que a cidade dos estudantes tenha estado em disputa, nos últimos tempos, com a câmara de Leiria sobre esta matéria.

Na semana passada, uma delegação da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) esteve reunida com o ministro Pedro Nuno Santos para discutir a criação de um aeroporto internacional na zona Centro do país, avançou o autarca conimbricense.

“Os representantes do Governo registaram as necessidades, apresentadas pelos autarcas, do reforço da capacidade aeroportuária na região Centro”, referia uma nota enviada aos jornalistas, na sequência desse encontro.“Ficou estabelecido que iriam ser avaliadas e estudadas as soluções com vista a encontrar uma solução viável para a implementação de um aeroporto” no centro do país, explicou a CIM-RC.