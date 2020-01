Intel dispara mais de 6%. Bolsas americanas em alta

Wall Street iniciou a última sessão da semana em alta, impulsionado pelo bons resultados da fabricante de chips Intel e pelos dados encorajadores sobre a atividade económica na Europa, com os investidores a deixar para segundo plano as preocupações com o surto de coronavírus na China.

As ações da Intel somam 6,33% para 67,36 dólares, negociando em máximos de 19 anos, depois de ter projetado para 2020 lucros acima do esperado pelo mercado, juntando-se a outros fabricantes de chips que também deixaram sinais positivos sobre a procura. Neste setor, a Advanced Micro Devices soma 1,5% e a Broadcom sobe 3% depois de ter chegado a um acordo para fornecer a Apple.

Por outro lado, os dados PMI que medem atividade económica sinalizaram alguma recuperação do crescimento este ano, o que também está a ajudar o sentimento dos investidores não só americanos mas também deste lado do Atlântico.

Na China, após as medidas tomadas pelos responsáveis para contar o vírus que já matou 26 pessoas e infetou mais de 800, os investidores parece estar mais tranquilo com a declaração da Organização Mundial da Saúde de que o novo vírus é uma emergência apenas na China e não se trata de uma preocupação internacional.

Neste cenário, o S&P 500 avança 0,20% para 3.332,10 pontos, ao mesmo tempo que o tecnológico Nasdaq e o industrial Dow Jones ganham 0,45% e 0,35%, respetivamente.