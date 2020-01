O Metropolitano de Lisboa já recebeu as propostas para a primeira fase de expansão da rede, para criar a linha circular e ligar o Rato ao Cais do Sodré. Foram quatro os concorrentes que apresentaram propostas, que serão agora analisadas e avaliadas pelo júri responsável. Aquelas referentes à ligação entre Santos e Cais do Sodré foram mais altas que o preço base definido, por isso deverá ser feito novo concurso.

Para o lote 1, que diz respeito à construção entre as estações do Rato e Santos, candidataram-se quatro empresas, anuncia o Metropolitano, em comunicado. A proposta mais barata foi a da Casais/Acciona, enquanto a mais cara foi da Teixeira Duarte/Alves Ribeiro.

Casais/Acciona: 47,690 milhões de euros

Zagope: 48,624 milhões

Mota Engil/Spie Batignolles International: 49,631 milhões

Teixeira Duarte/Alves Ribeiro: 77 milhões de euros.

Já para o lote 2, para a construção entre a estação de Santos e o Cais do Sodré, foram apresentadas duas propostas, ambas com valores superiores ao preço base definido para o mesmo no processo de concurso. A Mota Engil/Spie Batignolles International propôs o preço de 87,5 milhões de euros. Já a Teixeira Duarte/Alves Ribeiro sugeriu 110 milhões de euros.

Como ultrapassam o valor estabelecido, deverão ser excluídas. “Após a elaboração do Relatório Final, e caso se confirme a exclusão das duas propostas apresentadas para o Lote 2, o Metropolitano de Lisboa lançará, oportunamente, novo concurso para adjudicação da empreitada de Execução dos toscos entre a Estação Santos e o término da Estação Cais do Sodré”, explica a empresa.

O plano de expansão prevê o prolongamento das linhas amarela e verde, que se irão juntar para formar uma linha circular, “viabilizando a criação de um anel envolvente na zona central da cidade de Lisboa”, aponta o Metropolitano.