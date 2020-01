O Governo anunciou esta segunda-feira que fechou a execução orçamental de 2019 com um défice de 599 milhões de euros em contabilidade pública, revela o Ministério das Finanças em comunicado. O resultado foi melhor do que o previsto há pouco mais de um mês, mas o Governo continua a acreditar que terá um défice de 0,1% do PIB.

O ministério liderado por Mário Centeno avançou que o défice alcançado no ano passado refletiu “uma melhoria de 1.643 milhões de euros face a 2018, em resultado de um crescimento da receita de 4,3% e da despesa de 2,3%”. “A execução orçamental permite cumprir o objetivo orçamental para 2019”, garantem as Finanças.

Mas as melhorias não são só em relação ao que se passou um ano antes. Mesmo face à previsão mais recente, incluída no Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) que foi apresentado a 16 de dezembro, houve uma evolução positiva. Nessa altura, o Governo esperava um défice em contas públicas de 1.107 milhões de euros. O resultado hoje divulgado mostra que o défice saiu melhor em 508 milhões de euros.

Quando fez o Orçamento do Estado para 2019, o Governo apontava para um défice de 1.603 milhões de euros.

(Notícia em atualização)