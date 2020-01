BE insiste que vistos gold e Isabel dos Santos estão ligados

O Bloco de Esquerda considera que esta é a altura certa para acabar com os vistos gold, tendo em conta as notícias sobre como a empresária angolana Isabel dos Santos, com investimentos relevantes em Portugal, construiu a sua fortuna.

Mariana Mortágua tinha esta segunda-feira ligado a polémica em torno de Isabel dos Santos aos vistos gold, mas o ministro das Finanças, que estava no Parlamento, argumentou que as duas coisas não podiam ser associadas.

A deputada do Bloco de Esquerda não ficou convencida e esta terça-feira, numa conferência de imprensa na sede do Bloco, voltou a ligar as duas coisas a propósito da proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) que o Bloco entregou e que prevê o fim dos vistos gold. O PS admite fazer mudanças mas canalizando as autorizações de residência para o interior do país e vedando-as em Lisboa e Porto.

“É uma questão de princípio” acabar com os vistos gold, “por uma questão moral”. Este regime de autorizações de residência “abre as portas ao branqueamento de capitais”.

“Penso que este assunto é particularmente sensível hoje quando se discute a entrada de capitais angolanos em Portugal a sua falta de transparência e como é que Portugal serviu de lavandaria para os capitais angolanos, entre outros. Toda a gente sabe que os vistos gold serviam este propósito e toda a gente fechou os olhos. Da mesma forma como se fechou os olhos à fortuna de Isabel dos Santos e como foi feita”, disse.

“Mais do que nunca podemos perguntar aos partidos políticos se querem continuar coniventes com este regime”, desafiou a deputada do Bloco de Esquerda.

“Melhorias ao regime são positivas mas a nossa posição é acabar de vez com o regime”, declarou, mostrando assim alguma abertura para viabilizar a proposta socialista.