Fim do carvão em Sines depende de novas barragens no Tâmega

De visita às obras de construção do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, que está a ser desenvolvido pela espanhola Iberdrola em Ribeira de Pena, o primeiro-ministro António Costa disse esta terça-feira que o encerramento das últimas duas centrais a carvão ainda em funcionamento em Portugal – Pego e Sines – depende diretamente da entrada em funcionamento das três novas barragens no norte do país.

“Fixámos o objetivo e o calendário de desativação durante esta legislatura das duas centrais a carvão que ainda utilizamos. Fizemos depender o encerramento da última central a carvão [Sines, da EDP] da conclusão e entrada em funcionamento deste centro eletroprodutor. Para o ano encerraremos já a central do Pego, mas só em 2023 encerraremos a de Sines, porque só aí podemos contar para a segurança energética do país com o pleno funcionamento do complexo do Tâmega”, disse o primeiro-ministro.

De acordo com António Costa, a obra na qual a Iberdrola investirá 1500 milhões de euros até 2023 “vai produzir 4% do consumo nacional, vai ser responsável por 6% da capacidade de produção a nível nacional, e terá capacidade de armazenamento para manter a segurança do consumo, o que permite cumprir com confiança a meta de encerramento das centrais a carvão”.

Além do primeiro-ministro, também o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, visitou esta terça-feira, 28 de janeiro, o Sistema Eletroprodutor do Tâmega, em Ribeira de Pena. Trata-se de um dos maiores projetos hidroelétricos em Portugal, formado por três barragens e três centrais hidroelétricas. Duas das barragens estarão situadas no rio Tâmega (Daivões e Alto Tâmega) e a terceira no rio Torno (Gouvães).

O Sistema Eletroprodutor do Tâmega, cujas obras estarão concluídas até 2023, representa um investimento total 1.500 milhões de euros. Com os seus 1.158 MW, aumentará em 6% a potência instalada em Portugal.

“Temos de chegar a 2030 com 80% de energia renovável no mix energético. Para alcançar isto, temos de incrementar a capacidade renovável e reduzir as fontes fósseis. Temos a oportunidade de otimizar o mix com base no solar eólico e hídrico. Esta obra que aqui estamos a fazer é fundamental pela energia que gera, mas pela segurança que dá a todo o sistema nacional. Como explicou o ministro do Ambiente, iremos ter aqui uma grande bateria natural. A reserva que aqui constituímos pode satisfazer as necessidades energéticas em dias sem sol, sem vento e em que possamos ter menos caudal de águia disponível”, garantiu Costa.

O chefe do Governo sublinhou a aposta do Governo socialista nas renováveis. “Muitos acharam que investir nas energias renováveis e nas alterações climáticas era um risco para o crescimento económico. Mas Portugal conseguiu baixar 8% o custo da energia em 4 anos, num período em que o preço subiu 6% na União Europeia. Isso aconteceu pela redução do défice tarifário e pelo facto de a evolução tecnológica ter permitido reduzir preço da energia renovável” nos últimos anos, rematou.